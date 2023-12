Incidente Urbino, ambulanza nella corsia opposta: la causa del frontale

28 dicembre 2023 a

Lo scontro tra un'autoambulanza e un pullman nella galleria Ca' Gulino, a Urbino, ha causato la morte di quattro persone, tutte a bordo del mezzo di soccorso, che era diretto all'ospedale. Al momento sarebbero in corso degli accertamenti per capire cosa sia successo di preciso. Stando ai primi rilievi della polstrada, sarebbe stata l'ambulanza a invadere la corsia opposta impattando contro il pullman. L'impatto, in particolare, sarebbe avvenuto tra il fronte sinistro dell'ambulanza e il fronte destro dell'autobus, che però pare fosse posizionato all'interno della linea continua.

Per quanto riguarda altri fattori come la velocità e l'eventuale presenza di dispositivi di segnalazione luminosa, gli accertamenti risultano più complessi per via del fuoco che ha distrutto il mezzo dell'Azienda sanitaria provinciale. Ad alimentare l'incendio sarebbero state le bombole di ossigeno presenti a bordo del mezzo. Altra ipotesi è che l'incendio sia stato causato una fuoriuscita di carburante dal serbatoio dell'ambulanza. Prima di giungere a conclusioni, tuttavia, sarà necessario attendere la valutazione tecnica dei vigili del fuoco. Da chiarire anche se l'ambulanza stesse eseguendo un trasporto in emergenza.

Urbino, inferno in galleria: scontro tra bus e ambulanza, è una strage

Sul pullman c'erano circa 50 tra bambini e ragazzi in gita a Urbino. E tutti per fortuna sono stati messi in salvo. Solo qualcuno di loro avrebbe riportato delle ferite lievi. A perdere la vita invece sono stati il medico, l'infermiera, l'autista soccorritore della Potes di Fossombrone e il paziente trasportato, un 85enne, tutti a bordo dell'ambulanza.