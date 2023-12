Barberino del Mugello, violento scontro frontale: morte tre persone

25 dicembre 2023 a

Sono in totale tre le persone morte in un incidente stradale lungo la Sp 131, al km 3+500, in via Del Lago a Barberino del Mugello (Firenze). È accaduto a causa di un violento scontro frontale. I vigili del fuoco hanno estratto da una vettura, che a seguito dell'impatto si è incendiata, un uomo per il quale non c'è stato nulla da fare. Anche le due persone che viaggiavano sulla seconda auto sono state estratte dai pompieri ma il personale medico ha solo potuto constatare il loro decesso. L'incidente è avvenuto alle 16.35 circa e la circolazione ora è bloccata. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, i carabinieri e il personale del 118.

Intanto non si arrestano gli incidenti stradali. A Imola una donna di 78 anni è rimasta ferita in modo molto grave, quando è uscita di strada e si è ribaltata con la sua auto sull'A14, nei pressi di Imola (Bologna), carreggiata nord.

Per estrarla dall'abitacolo - riferisce l'Ansa - sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre il 118 con l'elisoccorso l'ha trasportata all'ospedale Maggiore, dove si trova ricoverata, in pericolo di vita. Al vaglio le cause dell'Incidente, avvenuto attorno alle 10.20, da parte della polizia stradale.