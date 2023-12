Urbino, incidente in galleria tra bus e ambulanza: 4 morti

27 dicembre 2023 a

a

a

Drammatico incidente mortale a Urbino, all'interno della galleria "Ca' gulino": un autobus che trasportava ragazzi in gita e un mezzo della Croce Rossa si sono scontrati, con il pesantissimo bilancio di 4 morti.

Le vittime sono quattro operatori sanitari che erano sull'ambulanza, che dopo l'impatto ha preso fuoco. Tra i passeggeri del bus, oltre all'autista che è rimasto lievemente ferito, due bambini di 3 e 8 anni sono stati trasportati in ospedale con qualche ferita e molta paura. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le Forze dell'ordine, con il compito anche di ripristinare in totale sicurezza la viabilità ovviamente stravolta.

Secondo quanto riferito dall'Anas, infatti, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 73 bis var di Urbino, in corrispondenza del territorio comunale di Urbino. Sull'incidente sono ancora in corso accertamenti per capire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità dei conducenti. Il transito dal km 0,000 al km 3,000 è momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente.