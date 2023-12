Firenze, anziano aggredito in strada: calci e pugni in testa

29 dicembre 2023 a

Un pensionato di 70 anni è stato brutalmente aggredito mercoledì scorso nella zona di piazza Santa Croce a Firenze da un uomo. Le immagini dell'accaduto sono state diffuse dall'edizione online del quotidiano La Nazione e poi circolate sui social.

La vittima dopo quanto subito è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Santa Maria Nuova dove i medici gli hanno diagnosticato tre settimane di prognosi. Dalle immagini dell'aggressione si intuisce che il settantenne abbia detto qualcosa ad un uomo, molto probabilmente il fatto di non tenere il cane al guinzaglio, e proprio il padrone dell'animale per reazione abbia prima inseguito e poi scagliato contro un muro l'autore del rimprovero. L'anziano successivamente è finito a terra dove ha subito dal suo aggressore calci e pugni sulla testa, allo stomaco e sulla schiena. Alle urla di dolore del settantenne hanno prestato attenzione alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118 con l'aggressore che a quel punto è fuggito mentre l'anziano è rimasto a terra.

I Carabinieri della compagnia di Firenze che indagano sull'accaduto ascolteranno nelle prossime ore il settantenne per raccogliere la sua testimonianza ed aggiungere particolari al video che stanno già valutando. Si studieranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare l'aggressore che al momento non è ancora stato individuato.

Immediata la polemica politica sulla scarsa sicurezza della città, amministrata dal Pd con il sindaco Dario Nardella. "Firenze è diventata un Far West - dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella -, aggressioni in pieno centro durante il giorno, spaccate ai negozi la notte, intere zone del centro ostaggio di bande di criminali e il parco più bello della Città, le Cascine completamente precluse alla frequentazione dei fiorentini, perché in mano a spacciatori che non consentono a nessuno di vivere il parco, ecco la fotografia di Firenze degli ultimi anni. La Sinistra ha fallito, Firenze continua a confermarsi una delle città più insicure d'Italia, con i reati in aumento, e di fronte a questa fotografia l'Amministrazione Comunale non reagisce in alcuna maniera".

"Ogni giorno i cittadini e i comitati segnalano zone dove vengono commessi reati, senza nessun riscontro da Palazzo Vecchio - accusa Stella -. Non ci sono i vigili di Quartiere, occorre istituire immediatamente la figura e che sia operativa, le telecamere installate non bastano e ci domandiamo chi le controlla in tempo reale per avvertire di eventuali crimini. Occorre fare quello che chiediamo da anni, nominare un vero assessore alla Sicurezza, con deleghe complete e pieni poteri, che possa gestire la polizia municipale, oggi la delega alla polizia municipale la detiene l'assessore al traffico".

"Secondo una stima delle associazioni di categoria, sono almeno 500 le spaccate negli ultimi mesi a Firenze, è un dato drammatico che dà la misura del fenomeno - sottolinea Stella -. Del resto, con 5.272 denunce ogni 100.000 abitanti, ben 51.932 denunce in totale, Firenze è la quinta in Italia per criminalità. Il sindaco in questi anni ha fatto solo annunci spot sulla sicurezza, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Nelle scorse settimane, dopo quasi dieci anni di mandato, Nardella ha annunciato l'ennesimo piano sulla sicurezza, ma non è credibile: ha fallito dal 2014 a oggi, è l'ennesimo bluff in vista della campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee del giugno 2024. Ringraziamo, invece, questore, prefetto e forze dell'ordine per il loro lavoro".