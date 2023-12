L'84enne morta in casa, "cause naturali". Clamoroso: chi arrestano dopo poche ore

Foto: Lapresse

Svolta sulla morte di una 84enne a Gessi, in provincia di Chieti: mentre ieri si parlava di cause naturali per il decesso di Carolina D'Addario, trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso 23 dicembre, oggi invece il quadro sembra essere totalmente cambiato. Nelle scorse ore, infatti, un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile dell'uccisione della donna, stando a quanto riportato dai media locali. Si tratterebbe di un vicino di casa della vittima. L'84enne sarebbe stata uccisa con una coltellata alla schiena. E, a quanto pare, sia il coltello, ovvero l'arma del delitto, sia gli oggetti preziosi della vittima, la cui mancanza aveva destato qualche sospetto, sono già stati recuperati. L'ipotesi, quindi, è che si sia trattato di una rapina finita male.

A dare l'allarme lo scorso 23 dicembre era stato un passante. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali e infatti nessuno avrebbe fatto menzione della lesione mortale. Ma i familiari della donna hanno subito chiesto chiarezza, anche perché sul luogo del delitto non erano stati trovati la fede, un paio di orecchini e una collana della donna. Il 59enne arrestato è ora accusato di omicidio volontario. A casa sua sarebbero stati ritrovati 20mila euro in contanti e gioielli d'oro di proprietà dell'84enne. Per la risoluzione del caso, inoltre, sarebbero state decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona.