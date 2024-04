Vannacci sbeffeggia i compagni: la maglietta con lo slogan Pd

30 aprile 2024 a

La si pensi come si vuole, ma non si può certo dire che a Roberto Vannacci manchi il gusto della provocazione. Dopo la valanga di polemiche scaturite dalla sua intervista a La Stampa, il Pd se ne era uscito con un manifesto tafaziano col faccione del generale in primo piano coperto dalla scritta “ignoralo”. Non proprio un capolavoro di comunicazione. E lui, da consumato showman che ha fatto? Ha preso quell’immagine, l’ha fatta stampare su una maglietta che ha prontamente indossato e poi si è fatto fotografare: «Mi è sembrato carino rubargli il meme - ha spiegato - del resto Schlein vuol fare la sua campagna elettorale sfruttando il mio nome e io li aiuto in questo». Il risultato lo vedete qui a fianco. Un capolavoro comunicativo e una testimonianza del fatto che Roberto Vannacci tutto è fuorché uno sprovveduto. (...)



