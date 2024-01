Capodanno, muore a 45 anni colpita da un proiettile vagante

01 gennaio 2024 a

a

a

È morta la donna di 45 anni che nella notte di Capodanno, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di Afragola a via Plebiscito. La vittima era ricoverata all’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di castello di Cisterna.

E a Santa Maria Capua Vetere, presso il rione IACP un 26enne é stato colpito alla tempia da un colpo d’Arma da fuoco e trasportato in gravissime condizioni presso l’ospedale di Caserta. Sul caso indaga la polizia. Secondo quando ti apprende, invece, non risultano feriti da esplosione di fuochi d’artificio nel Casertano, dove carabinieri e polizia hanno eseguito un servizio straordinario per tutta la notte. E sono 16 i feriti legati ai festeggiamenti di Capodanno nella capitale e in provincia. Due uomini sono in gravi condizioni, entrambi ricoverati al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il primo è rimasto ferito con i fuochi d’artificio a Guidonia, l’altro in zona Valcanneto. Dramma anche sulle strade. Oltre 30 feriti lievi in Via San Pio X a San Donà, nel veneziano, dove, intorno alle 2.30 della notte scorsa, un bus turistico bosniaco a due piani con 79 persone a bordo è finito fuoristrada rovesciandosi su un fianco. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, Jesolo e Mestre, hanno messo in sicurezza il bus adagiato su un fianco e finito di estrarre tutte le persone ancora presenti all’interno del bus. Tutti i feriti, per fortuna in forma lieve, sono stati assisti dal personale sanitario del Suem, intervenuti con molte ambulanze e trasferiti presso il pronto soccorso di Jesolo e gli altri ospedali della zona. Le persone illese sono state assistite sul posto e poi portati a Jesolo da un bus dei vigili del fuoco. Il pullman di turisti tutti bosniaci stava rientrando a Trieste, dopo che le persone a bordo avevano assistito a fuochi pirotecnici di capodanno a Punta Sabbioni. Successivamente si è provveduto al recupero del mezzo con delle autogrù del soccorso stradale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30.