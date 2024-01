Milano, Capodanno choc: "San Siro come Baghdad"

01 gennaio 2024 a

Momenti di forte tensione nel quartiere San Siro a Milano, dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della polizia sono intervenuti per dei giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della polizia durante i "festeggiamenti" di Capodanno.

Successivamente, come mostrano le immagini di questo video , i giovani hanno cominciato a lanciare sassi verso gli agenti, rompendo il vetro di una camionetta della polizia. La situazione è rientrata nella normalità dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sono invece complessivamente circa 25mila le persone che hanno festeggiato il Capodanno in piazza Duomo a Milano. Le forze dell'ordine hanno controllato in generale circa 1.500 persone, con sei giovani accompagnati in questura perché senza documenti. Altri sei sono stati denunciati in procura: tre per il porto di oggetti atti ad offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché inottemperante all'obbligo di dimora nel comune di Torino e uno per il porto abusivo di arma. Centinaia gli agenti di polizia e gli operatori dei carabinieri sono stati impegnati in piazza Duomo, nelle aree limitrofe e nei luoghi di aggregazione come i Navigli, corso Como o il quartiere San Siro.