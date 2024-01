Lotteria Italia: se hai uno di questi biglietti non puoi vincere, ecco perché

06 gennaio 2024 a

Attenzione ai biglietti della Lotteria Italia. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato, con un avviso, alcuni pacchi contenenti i biglietti della Lotteria Italia 2023 perché oggetto di smarrimento o danneggiamento. Chi è in possesso di uno di questi tagliandi non danno diritto a reclamare l’eventuale premio. Infatti tra i milioni di biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l'estrazione di oggi sabato 6 gennaio, un dato in crescita del 10% rispetto allo scorso anno, ci sono alcuni ticket che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto dai punti vendita.