Capodanno, "anche le nonne": il video-choc, l'anziana spara con la pistola dal balcone

"Francesco, pure le nonne si mettono a sparare dai balconi. Chissà come crescerà i suoi nipoti…”: un utente lo ha scritto al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ripreso la notizia e ha condiviso il video su Facebook. Nel filmato in questione, pubblicato su TikTok, si vede una signora anziana in vestaglia che spara cinque colpi di pistola dal balcone durante la notte di Capodanno. In poco tempo le immagini sono diventate virali. Dal video, comunque, non si capisce se si tratti di una pistola vera o giocattolo oppure a salve.

Quello della signora è un modo di festeggiare purtroppo ancora molto diffuso in Italia. Anzi i casi sarebbero addirittura aumentati in quest'ultimo Capodanno, dove è stato registrato anche un aumento dei feriti da botti e colpi vaganti. Una delle vittime è Concetta Russo, la 55enne morta ad Afragola, in provincia di Napoli, dopo essere stata colpita da un proiettile vagante che non le ha lasciato scampo. La donna viveva da anni a Pantigliate, nel Milanese, ed era tornata ad Afragola per festeggiare il Capodanno insieme ai familiari. Quello delle pistole usate per festeggiare, comunque, rappresenta un fenomeno preoccupante, come denunciato dallo stesso Borrelli sui social.