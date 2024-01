Lago di Como, il video profetico di Morgan prima della tragedia: l'esercitazione in acqua

10 gennaio 2024 a

Un video che rivisto oggi fa venire i brividi. Mentre proseguono le indagini per scoprire le cause della morte di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, spunta un filmato a dir poco profetico. Pubblicato l'1 aprile su Instagram, Algeri si impegnava in un'esercitazione, una situazione del tutto simile a quella in cui si è ritrovato la sera della sua morte. In piscina - con in sottofondo la colonna sonora di Mission Impossible - il 38enne viene immerso in acqua all'interno di una cabina che si ribalta. A testa in giù, trattiene il fiato. Poi, si slaccia la cintura di sicurezza e in pochi secondi riemerge facendo un segno di vittoria, tra gli applausi dei presenti.

D'altronde il 38enne di Bergamo, morto finendo con il suo suv Mercedes nel lago di Como, era addestrato per eventi simili. Da istruttore di volo e guida subacquea, Algeri sapeva come venirne fuori. A confermarlo Alessio Pengue, amico e socio: "Morgan si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento di 'Water escape training', che servono a imparare come uscire da un aereo finito in acqua e con l'abitacolo ribaltato: se non ce l'ha fatta Morgan a venir fuori dalla sua Mercedes finita nel lago, vuol dire che proprio non c'era modo di farlo. Perché se c'era una persona addestrata, quella era lui. E questo fatto mi sconvolge ancora di più".

Intanto al vaglio della procura di Como ci sono due ipotesi: quella del guasto alla vettura, che sarebbe partita improvvisamente al di là della volontà del conducente, o dell'errore umano da parte dello stesso guidatore. Nei giorni scorsi Algeri aveva detto alla sorella e alla ex fidanzata che l'auto aveva problemi con l'accensione e ora dovrà essere verificato se ciò possa essere in qualche modo legato all'accaduto.