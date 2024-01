Pescara, cade dal settimo piano nella via dello shopping e muore: passanti sconvolti

10 gennaio 2024 a

a

a

Una tragedia in pieno centro a Pescara: una donna di circa 60 anni è morta dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione. Un dramma e uno choc per i passanti: il corpo della donna è infatti caduto sulle biciclette che erano parcheggiate di fronte alle vetrine dei negozi di via Nicola Fabrizi, principale arteria dello shopping della capoluogo di provincia abruzzese.

La donna è morta, non c'è stato nulla da fare: i soccorsi dei sanitari del 118, infatti, si sono rivelati vani. La polizia sta indagando sulla dinamica di quanto accaduto, ma stando alle prime evidenze si tratterebbe di una caduta accidentale.

Molti i passanti sotto choc: diverse persone, infatti, hanno assistito alla scena - sia alla caduta, sia ai primi soccorsi - poiché come detto la via è sempre molto frequentata. Il corpo senza vita della signora è stato protetto dagli sguardi delle persone con un lenzuolo bianco, pietosamente dispiegato dopo la sciagura, in attesa dei rilievi e del nulla osto che deve arrivare dal magistrato per la rimozione del cadavere.