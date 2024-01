Trento, auto travolge giovane donna, il suo neonato e due bambini

12 gennaio 2024 a

Tragedia a Trento. Una donna di 31 anni che stava spingendo sul marciapiede il passeggino con dentro il suo bimbo, un neonato, è stata travolta da un'auto stamattina 12 gennaio attorno alle 8 in via Einaudi.

Assieme alla donna sono stati investiti altri due bambini. A quanto si apprende, la conducente di una Citroen C1 avrebbe perso improvvisamente il controllo della macchina, centrando la giovane mamma che stava camminando sul marciapiede.

Immediato l'allarme. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area, e cinque ambulanze. La 31enne e il neonato sono stati trasferiti d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Articolo in aggiornamento