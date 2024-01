Mario Giuliacci, "cosa accadrà tra tre settimane": meteo, scenari clamorosi

13 gennaio 2024 a

Gelo e neve saranno i due tratti distintivi del mese di febbraio. "I principali modelli stagionali - come si legge sul sito meteogiuliacci.it - suggeriscono che, in Europa, sarà un mese di febbraio con temperature in generale in linea con le medie stagionali o solo di poco al di sopra: poiché la media di riferimento è calcolata sul trentennio 1991-2020, ciò significa che il mese di febbraio, sebbene non freddissimo, dovrebbe risultare comunque piuttosto freddo". Di conseguenza, è possibile che anche in Italia ci sia almeno una fase di gelo intenso e neve fino a quote molto basse.

La "responsabilità" di tutto questo è da ricondurre al cosiddetto Vortice Polare, che si trova attualmente fuori della sua sede naturale. Cosa che ha consentito la fuoriuscita di correnti fredde accompagnate da temperature particolarmente basse in molte zone d'Europa. Si tratta di un'aria gelida che continuerà a insistere sul nostro continente anche nelle prossime settimane. Ecco perché è probabile che prima o poi raggiungerà anche il nostro Paese.

E, scrive Giuliacci, "altra aria gelida, nelle prossime settimane, si formerà anche al di sopra dell'Europa, dove la superficie di territorio coperta da neve è superiore alla media stagionale: tutto terreno innevato che favorirà il raffreddamento di fette di atmosfera e la formazione di nuove masse gelide". Tenendo conto di tutti questi fattori, insomma, ci sono buone probabilità che il mese di febbraio in Italia sarà all'insegna del gelo e della neve.