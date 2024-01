Mario Giuliacci, "correnti polari e gelate": meteo, quando saremo colpiti

08 gennaio 2024 a

Gelate, freddo e neve, ecco cosa ci aspetta nelle prossime ore. "Ancora maltempo su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con piogge sparse, molto vento e neve in montagna oltre 1000-1200 metri", spiega all'agenzia di stampa Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci.

Che prosegue: "Domani (9 gennaio, ndr) la perturbazione abbandonerà l’Italia è lascerà il posto alla discesa di correnti gelide ma asciutte: quindi freddo in aumento, ma comunque non eccezionale, temperature leggermente sotto la norma, qualche gelata mattutina più che altro al Nord e cieli nuvolosi, ma con poche piogge solo al Nordovest, Calabria e Isole".

E poi: "Qualche nevicata su Alpi Occidentali fino a quote collinari e sui rilievi del Sud oltre 1000-1200 metri. Mercoledì altra giornata nuvolosa e fredda, ma con piogge e nevicate quasi del tutto assenti, - conclude Giuliacci - poi giovedì nuovo peggioramento al Sud per l’arrivo di un altra perturbazione che però favorirà anche una leggera attenuazione del freddo perché trascinerà sull’Italia aria meno fredda".

E sul sito di previsioni del tempo di Mario Giuliacci, si legge ancora: "Nonostante ci possano essere gelate e nevicate a quote molto basse, esattamente come sta accadendo, è probabile che il mese diventi più mite sul finire. Se gennaio è partito più freddo della media, nulla impedisce che arrivi una nuova fase mite anticiclonica. Per ora non si vede e anzi, il freddo farà da padrone. Saremmo contenti che, almeno per una volta, un mese possa chiudere in media o persino al di sotto".