Pistoia, crolla il solaio durante una festa di matrimonio: cinque feriti gravi

Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla periferia di Pistoia, località Pontelungo, per il crollo di un solaio in un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di matrimonio. Il bilancio provvisorio è al momento di cinque feriti gravi. Cinque persone sono infatti trasportate al pronto soccorso in codice rosso, cinque in codice giallo e almeno 25 in codice verde. Sarebbero coinvolti anche dei bambini.

Sul posto sono subito arrivati ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti sono stati inviati oltre che all'ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia. "Al momento 5 persone in codice rosso, 5 giallo e circa 25 verdi. Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza", scrive il governatore della Toscana Eugenio Giani su Twitter.

iIl sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, fa sapere che al Convento di Giaccherino sono in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell’edificio: "Tutta la macchina dei soccorsi è in azione. Sono sul posto. Le notizie sono in aggiornamento", aggiunge.