A2, incidente per Roberto Occhiuto: l'assistente in prognosi riservata

Incidente per Roberto Occhiuto. Il governatore di Forza Italia della Calabria viaggiava sulla A2 quando l'auto ha sbandato e urtato un muretto. A bordo con lui e l'autista anche il figlio, la segretaria e l'assistente. Occhiuto si trova ricoverato in osservazione all'ospedale di Catanzato "Pugliese Ciaccio". La vettura del governatore è stata vista sbandare e andare a finire contro un muretto di contenzione stradale. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, 118 ed elisoccorso. Occhiuto era partito da Reggio Calabria per raggiungere Cosenza, dove oggi si celebra il congresso provinciale di Forza Italia.

Al momento è in sala operatoria per un intervento alla testa a causa di un trauma cranico, l'assistente del presidente della Regione, Veronica Rigoni. Per ora i medici dell'ospedale di Catanzaro si sono riservati la prognosi. Occhiuto, invece, nell'incidente ha riportato la lussazione di una spalla. Tanti i messaggi di vicinanza. Tra questi quello di Antonio Tajani, segretario azzurro e ministro degli Esteri: "Un abbraccio al Presidente della Calabria Roberto Occhiuto e al suo staff rimasti coinvolti in un incidente stradale tra Pizzo e Lamezia. Auguriamo loro un pronto recupero. Tra poco a Cosenza gli tributeremo un lungo applauso in occasione del congresso provinciale di Forza Italia".

Anche la Lega Calabria ha voluto esprimere la propria solidarietà: "La Lega Calabria desidera esprimere i suoi più sinceri auguri di pronta guarigione a lei e a tutti i passeggeri coinvolti nell'incidente stradale avvenuto sull'A2. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e speriamo che tutti possano riprendersi al più presto. È con grande preoccupazione che abbiamo appreso delle lesioni riportate durante l'incidente. Siamo consapevoli che lei ha subito un trauma alla spalla, mentre la sua segretaria, Veronica Rigoni, è attualmente in sala operatoria per un trauma cranico con emorragia cerebrale. Le nostre preghiere e pensieri sono con lei e con tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente".