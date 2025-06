Occhiuto indagato? Toh, "Domani" sapeva già tutto

Vorremmo tanto sbagliarci, ma le carte non mentono e dicono che Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, di Forza Italia, indagato per corruzione come lui stesso ha comunicato l’altro ieri con un videomessaggio, è tra i politici “spiati” dal finanziere Pasquale Striano e quindi “vittima” del metodo Domani. Stiamo parlando dell’inchiesta sul cosiddetto “verminaio” degli accessi abusivi nata da una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo che sul quotidiano di Carlo De Benedetti erano apparsi due articoli troppo precisi in merito ai suoi compensi da consulente di Leonardo. Crosetto era andato in procura a Roma facendo presente che soltanto lui poteva essere al corrente di certi dettagli. In sostanza, il cofondatore di Fdi ha denunciato una violazione dei propri dati sensibili e dal suo esposto è scaturita un’indagine che da piazzale Clodio è passata prima a Perugia e poi di nuovo a Roma dove il fascicolo a carico di Striano, dell’ex sostituto procuratore Antonio Laudati e di tre cronisti del Domani a cui Striano passava le informazioni, è ora nelle mani del pm Giuseppe De Falco. L’accusa parla di accesso abusivo e violazione di segreto in concorso.

Gli articoli su Crosetto sono stati scritti nel 2022, prima che lui diventasse ministro: titoloni in prima pagina, come se l’obiettivo fosse sabotare un governo nascente. Anche Occhiuto e tanti altri politici di centrodestra sono stati spiati e, guarda caso, l’avviso di garanzia notificato lo scorso venerdì dalla Guardia di Finanza avrebbe preso avvio da una serie di articoli pubblicati proprio da “Il Domani”. Nei servizi del giornale diretto da Emiliano Fittipaldi si mettevano in luce presunti rapporti d’affari tra il presidente azzurro e un suo collaboratore. Non solo. Il Domani, con il suo pool investigativo, ha pubblicato con dovizia di particolari i dettagli dell’inchiesta: nomi e cognomi dei soggetti che, secondo la procura di Catanzaro, avrebbero ottenuto benefici di varia natura insieme al governatore che è anche commissario della sanità calabrese. Si tratta di Paolo Posteraro, ex manager dell’azienda dei trasporti del Comune di Cosenza ed ex socio di Occhiuto, ed Ernesto Ferraro, altro dirigente vicino al presidente. L’ipotesi dei pm è che le nomine dei due manager sarebbero il frutto del loro rapporto di vicinanza con l’azzurro.