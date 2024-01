Giovanna Pedretti criticata per la recensione: la titolare della pizzeria morta suicida

14 gennaio 2024 a

Sarebbe di Giovanna Pedretti il corpo ritrovato domenica 14 gennaio sulla riva del Lambro. Al momento manca la conferma ufficiale degli investigatori, ma non ci sarebbero dubbi sull’identità. La ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, finita al centro di un caso mediatico nei giorni scorsi, sarebbe uscita di casa presto senza più dare notizie di sè. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta un gesto estremo.

Le prime notizie sul cadavere ritrovate nei pressi del ponte sarebbero giunte dal bar vicino. A condurre le indagini, sul posto, i vertici dell’arma e il Pm di turno, e sono presenti le tute bianche della Scientifica. Nessuna informazione al momento, la zona è off limits, la strada d’accesso bloccata dai militari.

La donna era stata al centro della cronaca a causa della recensione omofoba scritta in rete sulla sua pizzeria le “Vignole”. Un cliente aveva criticato il ristorante per essersi trovato a cena vicino a un tavolo occupato de persone gay e a un disabile. Da lì la risposta su Instagram della ristoratrice santangiolina che aveva invitato il cliente a non tornare più, ricevendo anche il plauso della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Nei giorni successivi, la vicenda è diventata virale sui social dove qualcuno ha messo in dubbio la veridicità della vicenda, senza risparmiare critiche ai gestori del locale e all’autrice del post in particolare.