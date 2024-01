Il campeggio più bello d'Europa è a Jesolo: ecco cosa c'è al suo interno

Serenella Bettin 16 gennaio 2024 a

Hanno cominciato gli stranieri a far le vacanze in campeggio, seguiti a ruota dagli italiani, catalizzati da questa voglia di turismo lento, da questa propensione al contatto con la natura - chiunque ce l’ha, a volte basta fermarsi per farla riemergere - e da questo desiderio di aria aperta. E ora noi, oltre a diventare nobili vacanzieri scout, abbiamo anche il migliore campeggio d’Europa. E dov’è? A Jesolo, in Veneto. Un litorale in cima alle preferenze di turisti stranieri e non solo. D’altronde basta andarci, nei campeggi di Cavallino Treporti, di Jesolo, lungo tutta quella striscia di terra che arriva fino al Friuli Venezia Giulia. Qui, già a marzo, ci puoi vedere i camper arrivare, i tedeschi in sandali e la gente che si prepara perla stagione che ad aprile apre le porte e offre l’aperitivo all’estate. Il campeggio, premiato venerdì sera a Stoccarda alla “Adac Superplatz 2024”, è lo Jesolo International Club Camping.

Un premio qualificato dato che Adac, pensate, è in sostanza l’Automobil Club Tedesco. Con 21 milioni di soci, Adac ogni anno pubblica l’Adac Campingführer, la guida dei campeggi. Una vera e propria “bibbia” del settore, essendo considerata la pubblicazione del turismo all’aria aperta più autorevole d’Europa. Ogni anno valuta 5600 strutture ricettive, le più rappresentative tra le 25 mila presenti. I campeggi vengono visitati da appositi ispettori, che non crediate si presentino in struttura avvisando, oh no. Si presentano così, all’improvviso, senza preavviso e valutano: servizi igienici, piazzole e aree comuni, animazione, shopping e ristorazione, spiaggia e piscina. E il campeggio di Jesolo, infatti, è una vera e propria chicca turistica.

Centodieci mila metri quadrati di estensione, una roba come 15 campi da calcio. Situato a Jesolo Lido, in pieno centro, accanto alla zona pedonale più lunga d’Europa, la via Bafile, vanta collegamenti diretti con Venezia. In più dentro c’ha di tutto: wifi gratuito, medico, ristorante, bar, pizzeria, campi da tennis, bocce, minigolf, pallavolo, beach volley, ping pong, calcetto, piscina anche per bimbi, area benessere, bagno disabili. Con le sue 368 piazzole, 131 case mobili, colonnine di ricarica per le auto elettriche, ha anche le casette di lusso. Le chiamano “Holiday Homes” perché, dicono, «sono del tutto diverse rispetto alle solite case mobili: ampie, lussuosissime, ospitano fino a sei persone, dispongono di lavastoviglie, due schermi lcd, surround, dvd, lavastoviglie, climatizzazione in tutte le stanze, cassaforte, microonde, grill. Compresi nel prezzo: pulizia finale e rassetto dell’unità abitativa ogni quattro giorni con la sostituzione di lenzuola e asciugamani». My God. Unica pecca: non sono ammessi cani. Ma è stato il primo campeggio a realizzare emissioni zero di Co2.

«Già per questa cosa siamo stati premiati nel 2010 - dice a Libero il direttore Sergio Comino -, e ora per il livello complessivo della struttura siamo stati giudicati come migliori in assoluto. Questo ci rende pieni di orgoglio». La struttura è al 51% comunale e gestita da Jesolo Turismo Spa, società partecipata il cui socio di maggioranza è il Comune di Jesolo, e al 49% gestita dalle associazioni di categoria. «Si tratta di una grande eccellenza del territorio - ci spiega il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti -, frutto di anni di lavoro e investimenti. Un campeggio di nuova concezione, che non a caso si trova in una destinazione come Jesolo che è leader dell’ospitalità e della ricettività alberghiera». E che tutti vogliano andarci, nei campeggi italiani, lo dicono i numeri. Stando a un’indagine di Campeggi.com, nel 2023, a cercare sistemazioni all’aria aperta nel nostro Paese sono stati soprattutto polacchi (+69 per cento rispetto al 2022), tedeschi (+58 per cento), cechi (+44 per cento), danesi (+35 per cento) e olandesi (+18 per cento). Anche gli italiani hanno fatto registrare un incremento delle ricerche, pensate, del 35%. Infatti, tornando alla classifica Adac, tra i 25 mila campeggi europei, 192 possono fregiarsi del titolo “Super Platz 2024”, ossia il super campeggio, quello che mai diresti. Quello che quanto entri, ti fa dire: «Wow». In Italia sono 38, per la maggior parte in Veneto.