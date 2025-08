Vittoria Baldino insulta Giorgia Meloni: "Mi fa schifo". Insorge FdI

Dopo le critiche, i continui attacchi e le sceneggiate in piazza e in Parlamento, la sinistra è direttamente agli insulti espliciti. In questo senso, il bersaglio preferito rimane sempre e comunque Giorgia Meloni. Al presidente del Consiglio non si perdona la sua presa di posizione sul caso Almasri. La leader di Fratelli d'Italia ha difeso i ministri Nordio e Piantedosi e Mantovano, dopo che il Tribunale dei Ministri ha chiesto per loro l'autorizzazione a procedere. Uno scenario che ha mandato su tutte le furie i compagni. Una difesa, quella della Meloni, che la pone distante migliaia di anni luce a Giuseppe Conte: il riferimento è a quanto fece l'allora permier con Matteo Salvini nell'ambito della vicenda Open Arms.

"Ma io sento che la presidente del Consiglio è stata coraggiosa... la presidente del Consiglio, sinceramente scusate - ha tuonato la grillina Vittoria Baldino -, fa schifo. Mi fa schifo una presidente che rivendica con orgoglio di aver condiviso...". Un pensiero condiviso anche dal direttore de l'Unità Piero Sansonetti, che però punta il dito contro Nordio e Piantedosi: "Fa bene Tiziana a dire: 'li avrebbe dovuti dimettere'. Ma due cret*** così che sbagliano...". La conduttrice di 4 di Sera Costanza Calabrese, in evidente imbarazzo, ha provato in tutti i modi a richiamare i suoi ospiti all'ordine. Ma con scarsi risultati. Nel frattempo, sui social, montava la rivolta: molti telespettatori, infatti, chiedevano che la Baldino venisse allontanata dallo studio.