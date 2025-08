Giorgio Almirante, ecco cosa pensava delle bombe

Le accuse che in questi giorni tendono ad attribuire al Msi la matrice politica dello stragismo degli anni ’70, alimentando automatismi inutili, quando non volgari, non fanno altro che esacerbare il dibattito pubblico. Queste critiche, tutt’altro che nuove, sono il frutto di letture strumentali puntualmente usate per piegare la storia alle necessità politiche del momento. Oggi, tale strategia si traduce nella richiesta di una presa di distanza di Giorgia Meloni non solo dal fascismo, ma addirittura dal Msi. Eppure, chi conosce la storia della destra italiana sa bene che fu Giorgio Almirante in persona a fermare ogni tentativo di accostamento tra il partito e il terrorismo.

In uno scritto del 1988, per esempio, il segretario del Msi smontò punto per punto le tesi dello storico Massimo Legnani, autore di un manuale allora adottato nei licei, che, nel descrivere il contesto del 1969, sosteneva: «La destra fascista non rinuncia a nessuno strumento per accrescere artificiosamente la tensione... Ripetuti sono i tentativi del Msi di reinserirsi, dopo un decennio di eclissi, nel gioco politico contrapponendo la “piazza di destra” alla “piazza di sinistra”... Questa mobilitazione fascista s’era venuta concretizzando dopo la riassunzione della segreteria del partito da parte di Almirante, che fa sin dall’inizio una politica a doppio binario, tendente da un lato al recupero delle frange estremiste... ansiosa, dall’altro lato, di presentarsi all’opinione pubblica... come antidoto della violenza rossa».