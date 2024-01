Strage di Viareggio, la Cassazione conferma le condanne. Nuovo processo per Moretti

15 gennaio 2024 a

a

a

Un processo d’appello ter davanti ai giudici di Firenze per alcuni imputati, tra cui Mauro Moretti, ex ad di Rfi e Fs, limitatamente alle attenuanti generiche. Lo ha disposto la terza sezione penale della Cassazione, nel procedimento sul disastro ferroviario di Viareggio. La Corte ha parzialmente accolto i ricorsi di alcuni imputati - oltre a Moretti, Andreas Schroter, Uwe Kriebel, Paolo Pizzadini, Daniele Gobbi Frattini, Michele Mario Elia (ex ad di Rfi), Rainer Kogelheide, Peter Linowski, Johannes Mansbart, Roman Mayer, Mario Castaldo ed Helmut Broder - e ha quindi annullato con rinvio la sentenza d’appelo-bis "limitatamente - spiega la Cassazione in una nota - all’entità della riduzione di pena inflitta a tali imputati per le circostanze attenuanti generiche, che era stata determinata in 1/9 dalla Corte di appello".

I giudici fiorentini dovranno svolgere un nuovo procedimento sul punto. Rigettato, invece, il ricorso di Vincenzo Soprano (ex ad di Trenitalia) e quelli dei responsabili civili e della parte civile Medicina democratica. Confermate infine le responsabilità penali e civili "già accertate per il disastro" avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009. È quanto fa sapere la Cassazione, con una nota diffusa dopo la lettura del dispositivo della sentenza sul disastro ferroviario di Viareggio.