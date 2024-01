Circo Massimo, "rischio crolli con i concerti": l'allarme ignorato da Gualtieri

18 gennaio 2024 a

I grandi eventi rischiano di far crollare il Circo Massimo. Basti pensare al concerto del rapper Travis Scott a Roma che ha causato la "deformazione permanente" alla Torre della Moletta, edificio di origine medievale del complesso archeologico del Colosseo. Un’altra serata con quelle vibrazioni, quella musica, quella ressa e crolla tutto. Davide Vecchi, infatti, riporta l'allarme lanciato dall’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che ha comunicato i deleteri effetti del concerto e i potenziali rischi al sovrintendente Claudio Parisi Presicce. Risultato? Quest’ultimo ha minacciato di far interrompere le operazioni di monitoraggio. E non sembra essere l'unico a infischiarsene. Anche il sindaco Roberto Gualtieri starebbe ignorando l'allerta, alimentando degrado e abbandono assoluto.

