Treviso, ragazzo ricoverato in codice rosso: "Surf sul cofano dell'auto"

21 gennaio 2024

Fanno surf sul cofano dell'auto e finisco in ospedale. Due ragazzi, uno di 18 e l'altro di 20 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essersi esibiti in una sorta di gioco, di sfida (stupida) sul cofano di un'automobile lanciata in corsa. L'episodio drammatico si è verificato in via dello Sport a Ciamadolmo, nella provincia di Treviso. A quanto pare, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, uno dei due ragazzi è salito sul cofano dell'auto mentre questa era in marcia. Alla guida c'era un altro ragazzo. E a quanto pare sarebbe stata sua l'idea di mettere in strada la sfida per movimentare il sabato sera.

Ma ad un tratto il ragazzo che faceva "surf" sul cofano è caduto ed è stato travolto dall'auto in corsa. Immediatamente il giovane è stato soccorso e trasportato con l'elitrasporto in codice rosso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato con prognosi riservata. Adesso gli inquirenti dovranno di fatto ricostruire quanto accaduto per accertare le responsabilità. Di certo dovranno anche chiarire la dinamica dell'incidente. Ma il sospetto che possa trattarsi di una nuova moda tra i ragazzi è concreto. Le sfide con le auto sono spesso un diversivo dei ragazzi che ignorano i pericoli e le conseguenze, come in questo caso. E un episodio simile si è consumato anche a Campolongo Tapogliano, vicino Udine, dove gli inquirenti devono accertare la causa delle ferite riportate da un ragazzo arrivato in pronto soccorso dopo una strana caduta.