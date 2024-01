Covid, Ilenia muore a 35 anni: tre ricoveri e arti paralizzati, il caso sconvolge Latina

22 gennaio 2024 a

Una morte assurda, quella di Ilenia Salaro, che distrugge una famiglia e che sconvolge una intera comunità, quella di Latina. La donna, 35 anni appena, è spirata all'ospedale San Camillo di Roma ed è giallo sulla dinamica che ha portato al decesso: la causa sarebbe una serie di complicazioni sopraggiunte dopo aver contratto il Covid-19 ma sulla vicenda la Procura di Latina ha aperto un fascicolo di indagine dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima.

Ilenia, sposata, aveva due figli piccolissimi: Beatrice, nata 5 anni fa, e Leonardo, venuto alla luce appena 4 mesi fa e ancora in fase di allattamento. Dettagli che se possibile rendono ancora più atroce e inaccettabile la sua fine. Tutto comincia lo scorso 29 dicembre, nel pieno delle feste di Natale, quando la donna scopre di essere positiva al Covid. Quasi inspiegabile il decorso del virus, che ha avuto conseguenze devastanti sul suo corpo: quasi subito la 35enne è stata colpita da una paralisi degli arti e per questo è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Ai medici che l'hanno presa in cura la situazione è apparsa subito molto grave, anche per le condizioni di salute altalenanti della paziente. Il primo sospetto è stato quello di una leucemia fulminante. Per questo sono stati disposti due prelievi di midollo osseo, ma le analisi hanno dato esito negativo. Trasferita al policlinico di Tor Vergata a Roma, vista la complessità della situazione, Ilenia è stata sottoposta a un intervento al cuore e quindi, trasferita nuovamente al San Camillo, altro importante ospedale della Capitale, ha continuato il suo inspiegabile calvario durato 12 giorni fino alla tragica conclusione.

La famiglia ha indicato un medico specializzato in medicina legale come perito di parte, per comprendere se da parte dei medici che hanno avuto in cura la 35enne ci sia stato un qualche tipo di errore nelle diagnosi o qualche mancanza. Ilenia era molto nota a Latina, anche per la sua attività professionale: gestiva un allevamento di alpaca e una fattoria didattica, e per questo era anche stata intervistata in varie trasmissioni della Rai e nazionali. Anche per questo il sindaco della città pontina Matilde Celentano ha voluto ricordarla pubblicamente, esprimendo "profondo cordoglio" a nome di tutta l'amministrazione comunale. Anche il marito è persona nota, essendo agente di polizia locale.