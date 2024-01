Che tempo che fa, la sparata di Fazio: "Omicidio colposo non pagare le tasse"

22 gennaio 2024 a

Fabio Fazio a Che Tempo che fa intervista Roberto Speranza. L'ex ministro del governo giallorosso presenta il suo libro (prima rilasciato in libreria, poi ritirato e ora nuovamente sugli scaffali). Un libro per raccontare la sua esperienza nell'esecutivo e di fatto per mettersi sulla difensiva in vista della Commissione d'inchiesta sul Covid. Proprio su questo punto le sue parole sono state durissime: "Purtroppo è un plotone d’esecuzione contro chi ha governato nella stagione precedente, costruita per far male a me, a Giuseppe Conte e a Mario Draghi. Mi dispiace, perché un grande Paese non fa questo ma discute, il Covid, la pandemia, sono stati una cosa enorme, è giusto sedersi e discutere".

Ma non fisisce qui. Il tema della Snità è centrale nel colloquio tra Fabio Fazio e l'ex ministro. E così il conduttore parla anche dei dati sull'evasione fiscale e azzarda una frase pesantissima: "Ministro in Italia c'è chi non paga le tasse. Ma le tasse servono per sostenere la sanità pubblica e gli ospedali. E mi permetto di dire che chi non paga le tasse si macchia del reato di omicidio colposo".

"Le leggo questo, appena arrivato": Speranza sbugiardato in diretta da Fazio

Ribadiamo qui che pagare le tasse non soolo è giusto ma è anche fondamentale per sostenere i servizi del Paese, ma di qua a dire che un evasore commette il reato di "omicidio colposo" ce ne passa. Anche perché, come vi abbiamo spesso raccontato, alcuni imprenditori ad esempio non riescono a pagare le tasse perché devono scegliere tra i tributi e gli stipendi dei dipendenti nei momenti di crisi. Come anche avviene per i professionisti o alcuni esercenti travolti spesso da problemi economici. Come in tutte le cose va fatta una distinzione. Ma l'espressione "omicidio colposo" sembra davvero inopportuna.