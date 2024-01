Alto Adige, cade dalla seggiovia: morta sciatrice di 83 anni, mistero sulla dinamica

25 gennaio 2024 a

a

a

Cadono in due dalla seggiovia in montagna: morta una donna di 83 anni, mentre la 55enne che era con lei sarebbe ferita in modo grave. Un bilancio tragico quello dell'incidente avvenuto questa mattina nel comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi, in Alto Adige. L'allarme è scattato intorno alle 11 e 45: le due sciatrici sono cadute da un'altezza di sette metri nei pressi della stazione a valle dell'impianto Punta d'Oro.

Si trovavano su una seggiovia a quattro posti, dotata di cupola di sicurezza e antivento, che collega le piste Paradiso e Floralpina. La donna rimasta ferita è stata trasportata in gravi condizioni in elicottero all'ospedale di Bolzano. Non ancora chiare, invece, le cause dell'incidente. Subito dopo la caduta, sul posto - a circa 1.850 metri di quota - sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche il soccorso alpino e i carabinieri, che ora indagano sulla dinamica dei fatti.