Volturara Appula, 25 milioni al borgo di Giuseppe Conte: record assoluto

26 gennaio 2024 a

a

a

Volturara Appula è un piccolo borgo di montagna nel foggiano popolato da 365 abitanti che stanno per ricevere dallo Stato una pioggia di denaro pubblico per il solo fatto, denuncia Panorama, di essere concittadini di Giuseppe Conte. Volturara Appula - dove è nato sessanta anni fa il leader Cinque Stelle - tra fondi del Pnrr e interventi dell'ex commissario per l'emergenza Covid Mimmo Arcuri, sta per ricevere qualcosa come 25 milioni di euro. La notizia l'ha data Panorama che nella sua inchiesta ha anche calcolato che il piano triennale di opere pubbliche appena approvato dalla giunta prevede quasi 70mila euro per ogni abitante.

Un record assoluto ottenuto, tra soldi incassati e altri in arrivo, grazie alla benevolenza statale, parastatale ed europea. L'obiettivo è chiaro: "Vogliamo vincere la sfida dello spopolamento", ha spiegato il sindaco, contiano doc, Vincenzo Zibisco. Spiega Panorama che era il 27 dicembre 2018 quando l’allora amministratore delegato di Invitalia Mimmo Arcuri, che voleva fare bella figura col nuovo premier Conte, si presentò a Foggia con il progetto: “In quattro settimane abbiamo immaginato la fattibilità di un progetto di sviluppo possibile che offre reali opportunità per il rilancio e la valorizzazione di questo territorio”. Addirittura solo quattro settimane per 78 progetti: il miracolo di Padre Pio (anche il comune e l’ospedale di San Giovanni Rotondo inseriti tra i beneficiari). Nell'attesa, a Volturara e dintorni, il Movimento sbanca: Giuseppi alle ultime politiche ha raccolto oltre l'85% dei voti.

"Vuole candidare il direttore": chi è il giornalista di Conte, rumors sul piano-2024

Da parte sua il sindaco Zibisco ha replicato a Panorama respingendo al mittente le accuse: “Il Presidente Conte non ha mai spinto né tantomeno favorito intervento alcuno sul nostro territorio comunale”. Poi precisa i numeri: “I 25 milioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2024-2026 a cui fa riferimento l’articolo non sono finanziamenti ottenuti, ma è semplicemente il valore complessivo degli interventi e dei progetti per cui il Comune aspira a ottenere finanziamenti. Nel Piano, infatti, sono contenuti tutti gli interventi che l’amministrazione intende realizzare nel prossimo futuro laddove riuscirà a reperire le risorse finanziarie necessarie, attraverso la partecipazione a specifici bandi di finanziamento, indetti dai ministeri e dalle Regioni a cui di volta in volta parteciperà con l’auspicio di ottenere il finanziamento, avendone i requisiti”. Nel frattempo ci sono le Europee.