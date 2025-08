L'Aria Che Tira, Maurizio Molinari inguaia Elly Schlein: "Chi è il suo grattacapo"

"Giuseppe Conte grande protagonista". A L'Aria Che Tira si discute della giornata di ieri, giovedì 31 luglio, con il leader del Movimento 5 Stelle che "ha dato la sua benedizione a Ricci, la sfida aperta a Sala e i dubbi sollevati su Giani". Insomma, dice la sua Maurizio Molinari, "Conte usa i temi della giustizia per affermarsi come leader del centrosinistra e trasformare il Pd in un'appendice della sua sfida alla leadership. È una sovrapposizione tra giustizia e politica che ritaglia per lui il ruolo che vuole con forza di leader del centrosinistra. Un bel grattacapo per Elly Schlein".

A quel punto Francesco Magnani punta i riflettori sulla Calabria, con il presidente della Regione che ha deciso di dimettersi portando i cittadini elle elezioni. "È una scelta che profuma di politica, visto che l'inchiesta risale a due mesi fa. La scelta è quella di voler mettere sul piatto la Calabria, una regione di centrodestra che potrebbe avere un impatto importante nella sfida tra centrodestra e centrosinistra".