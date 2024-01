Mangia un cornetto al bar e muore: la colazione si trasforma in tragedia

26 gennaio 2024 a

La colazione si è trasformata in tragedia. Il banalissimo rito per milioni di italiani con caffè e brioche al mattino in un dei tanti bar della Penisola, nel Salento è diventato un caso di cronaca. Una donna, una 56enne, è rimasta soffocata dopo un boccone mentre stava mangiando il suo cornetto. La tragedia si è consumata questa mattina a Taviano, nel Salento. La donna, una 56enne del posto ospite di una struttura della zona, si era recata in un bar del paese per fare colazione.

A un tratto è uscita in strada mentre stava ancora mangiando il cornetto e un boccone fatale a quanto pare le è rimasto bloccato in gola. Immediatamente la donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno subito capito che qualcosa non andava. Subito dopo è stata poi presa in cura dal personale del 118 arrivato sul posto in pochissimi minuti. Ma purtroppo, a quanto pare, sono stati del tutto inutili le disperate manovre di disostruzione. In pochi stanti è arrivata l’asfissia, probabilmente, come rilevato dai soccorritori per un boccone maledetto della brioche. Non c'è stato nulla da fare.