Chiari, operaio 51enne muore travolto dal treno: una ricostruzione agghiacciante

Non ce l'ha fatta l'operaio di 51 anni travolto da un treno mentre lavorava. L'uomo era impegnato in alcuni lavori all'interno di un cantiere nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia, quando è stato travolto da un treno. Sul posto sono intervenute due automediche e un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Per ricostruire l'esatta dinamica è al lavoro la Polizia ferroviaria.

Stando però a una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un operaio di un cantiere aperto per la manutenzione sulla linea Milano-Brescia, appartenente a una ditta esterna a cui sono stati appaltati i lavori da Rete Ferroviaria Italiana. Sembra sia stato travolto dal treno Italo Napoli-Bergamo mentre attraversava i binari, ma l'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento.

Solo un anno fa, la stazione di Chiari è stata coinvolta in una tragedia simile. Un altro incidente. La vittima era un ragazzo di origini albanesi, Elion Shala, 15 anni, morto investito da un Eurocity mentre attraversava i binari in compagnia di amici. Ma non solo, perché quanto accaduto questa notte ricorda il dramma di Livraga nel Lodigiano. Qui un Frecciarossa deragliò portando alla morte due macchinisti del treno. Due operai sono già stati condannati e altri cinque imputati sono a processo con l’accusa di disastro ferroviario e omicidio colposo.