Sassari, assalto a un portavalori: inferno di fuoco, un morto e feriti. Caccia all'uomo

31 gennaio 2024 a

a

a

Assalto armato a un furgone portavalori a Sassari: è successo questa mattina intorno alle 8 e 20 sulla Statale 131. Un commando, come riporta Repubblica, è entrato in azione all'altezza del bivio per Siliqua, vicino all'Eurospin, sparando diversi colpi d'arma da fuoco, sbarrando la strada al portavalori della società Vigilpol con un autocompattatore di rifiuti e poi dando fuoco a un paio di mezzi, bloccando così il traffico in entrambe le direzioni di marcia. Il bilancio dello scontro a fuoco è di un morto e due feriti gravi: a perdere la vita uno dei rapinatori, mentre le persone ferite sono due guardie giurate, in gravi condizioni in ospedale. Tra i ricoverati anche 4 automobilisti coinvolti indirettamente a seguito di un tamponamento.

Subito dopo il blitz, i rapinatori sono scappati, inseguiti da carabinieri e polizia, a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda che poi sono stati ritrovati poco lontano. Al momento la statale sarebbe ancora bloccata in entrambe le direzioni, mentre i militari sono sulle tracce del commando con diversi posti di blocco lungo le strade della provincia. Almeno 5 i rapinatori che hanno scatenato il caos questa mattina. Intanto, sarebbero in corso delle verifiche sul mezzo oggetto della rapina. Le fiamme divampate dall'incendio appiccato dai banditi sono state spente dai vigili del Fuoco. Mentre sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti.