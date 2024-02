Fleximan, "fucilata ai vigili, stiamo arrivando": il cartello sull'autovelox

01 febbraio 2024 a

Un cartello da brividi quello apparso vicino a un autovelox a Santa Maria Nuova, tra Jesi e Osimo, nelle Marche. "Una fucilata ai due vigili e a chi li comanda. A presto", firmato Fleximan. Questo quanto vi si leggeva sopra, come riporta Leggo. Si torna a parlare, così, del misterioso vandalo che da un po' di tempo a questa parte distrugge autovelox a colpi di flex elettrici. Il messaggio, scritto a mano con una bomboletta spray e un pennarello nero su un cartoncino rettangolare, lascia intendere che Fleximan arriverà presto nelle Marche. Il cartello è stato collocato più precisamente sulla strada provinciale 3 Valmusone, nel tratto che attraversa località Pradellona, come riporta il Corriere Adriatico.

"Non lo abbiamo installato per fare cassa - ha spiegato al Corriere Adriatico il sindaco del piccolo comune, Alfredo Cesarini -. Si parla di sicurezza urbana e quel tratto di strada era pericoloso. Non abbiamo paura". La maggior parte degli episodi è avvenuta per ora in Veneto, in particolare a Rovigo, Padova, Treviso e Belluno. Intanto le Procure sono al lavoro per rintracciare l’autore degli attacchi sferrati contro gli autovelox, soprattutto lungo strade ad alto scorrimento, quelle dove fioccano più multe per gli automobilisti che non rispettano i limiti imposti. Altri episodi si sono registrati anche in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.