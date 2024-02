Giulia Cecchettin, la 16enne del liceo di Latina che si salva con un tema

02 febbraio 2024 a

Un tema su Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha salvato una ragazza dalla violenza del suo ex. È successo in un istituto professionale a sud di Latina: in un compito in classe centrato proprio sul femminicidio della giovane di Vigonovo, una studentessa di 16 anni ha raccontato di sentirsi come lei, perseguitata dal ragazzo con cui aveva avuto una relazione ormai finita. Leggendo il suo tema, l'insegnante ha potuto aiutare l'allieva, informando le famiglie coinvolte, visto che anche il ragazzo è uno studente della stessa scuola, e dandole la possibilità di avere un supporto psicologico.

Dal compito della 16enne emergerebbe anche il racconto di uno stupro: lui, come riporta Leggo, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà. A questo si aggiungerebbero anche delle violenze psicologiche. Pare che il ragazzo controllasse sempre il suo telefono e i suoi movimenti, riempendola di messaggi. Stando a quanto riporta il Messaggero, il ragazzo oggi è accusato di aver sottoposto la ex fidanzata, con cui c'era stato un rapporto di due anni, a violenze fisiche e psicologiche fino al 10 ottobre scorso. Per questo nei suoi confronti sarebbe stato emesso l'obbligo di dimora a casa.

Il 16enne, però, ha negato gran parte delle accuse: la sua sarebbe stata solo "semplice gelosia". La procura, in ogni caso, gli avrebbe contestato, oltre alla violenza sessuale, un comportamento "offensivo, denigratorio e minaccioso" tale da provocare nella ragazza "un perdurante e grave stato di paura al di fuori del contesto scolastico". Si attende ora la decisione del Gip.