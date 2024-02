Catania, lo stupro sparisce dalle prime pagine dei "giornaloni"

04 febbraio 2024 a

a

a

Ci risiamo, qualcosa sparisce dalle prime pagine dei "giornaloni". Lo stupro di Catania per il quale sono indagati sette egiziani di cui tre maggiorenni ha fatto parecchio discutere. La violenza inaudita sta tutta nella cronaca di questo orrore.

Una coppia di fidanzatini del posto, entrambi minorenni, lui di 17 anni e lei di 13 anni, mentre si trovavano nei pressi dei bagni pubblici del parco comunale, sarebbe stata accerchiata da diversi giovani extracomunitari che avrebbero da subito iniziato ad importunare la ragazza, palpeggiandola anche nelle parti intime. A questo punto, nonostante i due fidanzati avessero cercato di opporsi all’aggressione e di allontanarsi, la situazione nel giro di pochi istanti sarebbe purtroppo degenerata. La coppia sarebbe stata fisicamente bloccata dal branco che l’avrebbe trascinata fino dentro i vicini bagni pubblici, impedendogli alcuna possibilità di fuga.

A questo punto il gruppo di extracomunitari si sarebbe diviso, con una parte che avrebbe tenuto fermo e percosso il fidanzatino di 17 anni, costringendolo ad assistere impotente agli abusi, mentre un’altra avrebbe spinto all’interno dei gabinetti la giovane, che sarebbe stata poi a turno violentata. Un orrore davvero raro e una violenza inaudita su due fidanzatini inermi. Ma a quanto pare, come ricorda ilSecolod'Italia, "Repubblica evita, La Stampa pure, Avvenire fa lo stesso, Il manifesto non menziona proprio l’accaduto, il Domani dedica al fatto quattro righe". Insomma la notizia è sparita dalle prime pagine dei "giornaloni". Una circostanza davvero curiosa. Intanto Repubblica trova spazio per l'ennesima inchiesta fuffa su Giorgia Meloni accusandola di "amichettismo" e "familismo". Un film già visto.