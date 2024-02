Savoia, ecco come i gioielli vennero nascosti a Hitler

05 febbraio 2024 a

a

a

I gioielli di Casa Savoia custoditi dalla Banca d'Italia? Vennero nascosti a Hitler. I preziosi della regina Elena spostati nel settembre ’43 prima in un caveau e poi in un cunicolo sotterraneo del Quirinale: i tedeschi trovarono la cassetta di sicurezza vuota. Marco Patricelli ci accompagna in questo viaggio nella Storia che vi stupirà.