Pieve Emanuele, 15enne accoltellato a scuola: è grave. "Tutto per una ragazza"

Ancora violenza e sangue a scuola. Dopo la professoressa di Varese accoltellata da uno studente di 17 anni davanti all'Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale) oggi viene registrata un'altra vittima. Si tratta di un ragazzo di 15 anni di Vernate (Mi) che è stato colpito con una coltellata all'interno del centro di formazione professionale di Afol Metropolitana di Pieve Emanuele, nel Milanese. Il fendente alla coscia gli ha provocato una importante emorragia che ha costretto i soccorritori al trasporto in codice rosso, all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il ragazzo, si è appreso, frequenta nella sede del Centro di formazione professionale di Afol metropolitana dove frequenta un corso di cucina.

La dinamica del ferimento è al vaglio delle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e carabinieri. A colpirlo, un 18enne di Rozzano, hinterland milanese, che non frequenta l'istituto. La vittima ha perso molto sangue ed è stato trasportato in codice rosso, dunque in condizioni molto gravi, all'osepdale Humanitas di Rozzano

Stando a quanto trapela, dietro l’aggressione ci sarebbero degli screzi legati a una ragazza. Il 18enne ha atteso la vittima all'uscita da scuola. La discussione è poi degenerata e il 15enne ha cercato riparo all'ingresso dell'istituto, ma è stato raggiunto e accoltellato dall'altro giovane. Tutta la raccapricciante scena è stata ripresa dalle telecamere: in via dei Gigli, oltre che il centro di formazione, ha sede anche la protezione civile e la polizia locale.

L'aggressore, dopo l'accoltellamento del 15enne, è fuggito verso casa, ma poco dopo i carabinieri lo hanno bloccato: si trovava già a Rozzano. Posta sotto sequestro anche l'arma, un coltello da cucina che era stato gettato in un cestino dell'immondizia nei pressi della scuola. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, conosceva il suo aggressore: già la scorsa settimana ci sarebbe stata una violenta lite sempre per vicende legate a una ragazza.