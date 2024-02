Agrigento, ragazzo accoltellato dalla sorella: "PlayStation rumorosa"

07 febbraio 2024 a

Doveva studiare e lui continuava a disturbarla facendo un rumore infernale con la PlayStation. È questo il motivo per il quale una diciassettenne ha preso un coltello da cucina e si è scagliata contro il fratello più piccolo colpendolo alla schiena tra cuore e polmoni. Ora il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento mentre si cerca di capire cosa possa essere scattato nella testa dell'adolescente.

I due si trovavano nella loro casa, un appartamento della periferia di Favara, in provincia di Agrigento. La ragazza, a quanto pare, aveva già più volte litigato con il fratello: lei doveva studiare e lui continuava a giocare, facendo rumore, con la PlayStation. Cosa abbia fatto degenerare la lite non è ancora chiaro. La diciassettenne rischia, adesso, un’incriminazione per tentato omicidio anche se, al momento, l’ipotesi di reato è di lesioni personali aggravate.