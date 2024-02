Sanremo 2024, operaio precipita dall'impalcatura dell'Ariston: è in codice rosso

09 febbraio 2024 a

Fuori dall'Ariston, intorno alle 11.30, si è sfiorata la tragedia. Un operaio è precipitato davanti al Palafiori di Sanremo. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo, un 41enne, stava smontando il ledwall che è tra il Palafiori e Piazza Colombo, quando è caduto dall'impalcatura alta 5 metri rimanendo a terra. Subito è stata chiamata l'ambulanza che è arriva poco dopo sul posto e ha trasportato l'operaio all'ospedale Capo Verde di Pietra Ligure in codice rosso. Il 41enne avrebbe subito un trauma facciale e agli arti superiori. Il ledwall veniva rimosso probabilmente in vista dell'arrivo di pioggia e vento forte attesi tra oggi pomeriggio e domani.

Proprio in queste ore l'Unione generale del lavoro ha voluto ringraziare Paolo Jannacci e Stefano Massini, che hanno lanciato dal palco di Sanremo il tema della sicurezza sul lavoro. "Non può passare inosservato il grido di dolore che con la canzone 'L'uomo nel lampo'", fanno sapere. E ancora: "Apprezziamo molto che sia stato portato un tema così importante come quello della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle morti bianche. C'è ancora molto da fare. Siamo in presenza di una vera e propria strage quotidiana sul lavoro che non è tollerabile. Anche oggi, l'ennesimo e drammatico incidente sul lavoro".

Oltre al caso di Sanremo, in mattinata ha perso la vita un operaio a Parma, travolto da un camion in manovra. Da qui l'appello: "Bisogna intervenire tempestivamente: attraverso la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza intensificando, diligentemente, i controlli, puntando sul coordinamento delle banche dati e coinvolgendo tutte le parti sociali e datoriali per incrementare gli investimenti sulla sicurezza".