Flipper Zero, ecco l'ultimo dispositivo usato dai ladri per rubare le auto

12 febbraio 2024

Già messo al bando in Canada, Flipper Zero è la nuova frontiera dei ladri d'auto. Nato a scopo benefico, Flipper Zero è un dispositivo informatico open-source in grado di interagire con vari sistemi di controllo, fra cui anche quelli di apertura delle auto keyless, che non necessitano di chiavi. Eppure il dispositivo viene spesso usato anche dai criminali. Il motivo? La capacità di tale strumento di leggere, copiare ed emulare codici, radiocomandi, chiavi di accesso digitali e tanto altro.

Ma in cosa consiste Flipper Zero? Dispositivo molto piccolo e dotato di un'antenna 433MHz con copertura di 50 metri. Lo strumento può intercettare ed emulare onde sotto 1GHz e ha a disposizione lettori di RFID e NFC, Bluetooth, infrarossi, modulo Touch Memory, porta USB e lettore microSD.

E, come tanti altri, è in grado di intercettare il segnale che apre le automobili da remoto. Da qui la decisione canadese per frenare i colpi portati a termine dai ladri di vetture. Stando ai dati del ministero della Pubblica sicurezza, vengono rubate più di 9.000 vetture. Alcune anche con Flipper Zero. Quanto basta a mettere al bando il prodotto. Il Primo Ministro Justin Trudeau ha infatti dichiarato che è troppo facile per i criminali acquistare un dispositivo in grado di copiare le chiavi delle automobili. Al termine del summit è stato deciso di vietare l’importazione e la vendita del Flipper Zero e simili dispositivi. Le forze dell’ordine avranno il compito di eliminare i dispositivi dal mercato canadese.