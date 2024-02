Bolzano, trovata con la gola tagliata. Ma è viva: orrore e caccia all'uomo

14 febbraio 2024 a

Waltraud Kranebitter Auer è una fisioterapista di 61 anni molto nota a Bolzano. Ora si trova ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dove è stata portata quando un vicino di casa l'ha trovata in un lago di sangue e con la gola tagliata nel garage del condominio dove vive. Non rischierebbe la vita, ma la donna, oltre alla profonda ferita, aveva anche un versamento cerebrale probabilmente dovuto alla violenza dell’aggressione.

Il tentato omicidio, riferisce il Corriere del Trentino, sarebbe avvenuto verso mezzanotte: in casa della donna, al momento dell’aggressione, c’erano i nipotini che però non si sono accorti di nulla. La porta dell'appartamento era spalancata. Pare infatti che la professionista, di origine austriaca ma residente da decenni in Alto Adige, sia stata attratta nei garage con uno stratagemma: qualcuno avrebbe infatti disattivato il contatore dell’energia elettrica costringendola ad uscire di casa per riattivare la luce. Non si conoscono movente e autore del tentato omicidio, ma si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato.

Indagano i Carabinieri, mentre è scattata la caccia all'uomo. Gli investigatori stanno setacciando le telecamere della zona per reperire indizi utili all’individuazione dell’aggressore. Tra le ipotesi, riporta il TGR Rai dell’Alto Adige, prevarrebbe quella del compagno della figlia della vittima, un uomo di origini africane residente in Germania.