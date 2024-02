Napoli, uccide la moglie e spara dal balcone: irrompe la polizia, si suicida

08 febbraio 2024 a

Uccide la moglie e poi si suicida: è successo a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, dove un uomo di 55 anni, Raffaele Pinto, guardia giurata di professione, ha prima ferito mortalmente la moglie, Eva Kaminska, di dieci anni più giovane di lui, poi si è barricato in casa sparando diversi colpi dal terzo piano della sua abitazione contro passanti e forze di polizia giunte sul posto e infine si è tolto la vita. Momenti di forte tensione che questa mattina hanno spaventato tutto il quartiere. Mentre minacciava tutti dal balcone l'uomo ripeteva: "L'ho uccisa".

Alla fine gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il 55enne morto ma senza la pistola accanto. I tre figli della coppia, invece, non erano in casa: due sono minorenni ed erano a scuola, ignari di quanto stava accadendo; mentre il terzo è in vacanza con la scuola, in crociera nel Mediterraneo. L’operazione per entrare nell’appartamento è iniziata poco dopo le 11. Sul posto non solo poliziotti, ma anche vigili del fuoco e personale sanitario. Ora in quella casa c’è il medico legale. E nel frattempo si starebbe cercando di ricostrure la dinamica del femminicidio – suicidio. La donna, come riporta Repubblica, sarebbe stata uccisa non con dei colpi di arma da fuoco ma con un’arma da taglio.