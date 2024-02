Rimini, auto elettrica in fiamme nel parcheggio: era stata appena consegnata

15 febbraio 2024 a

a

a

Non c'è due senza tre, dice un vecchio detto popolare. E il terzo caso di un'auto elettrica Renault Zoe che prende fuoco da solo si è verificato nel parcheggio della Start Romagna di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rimini. Erano passate da poco le 19 quando martedì scorso la vettura in sosta si è auto-incendiata per cause ancora da accertare. Pare invece certo che la Renault elettrica fosse stata consegnato dal concessionario poche ore prima. Le squadre dei Vigili del fuoco sono prontamente intervenute riuscendo a estinguere le fiamme, ma nonostante l’intervento tempestivo, un'altra automobile parcheggiata accanto alla Renault Zoe ha subito danni a causa dell’incendio. Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto alcuna persona.

Freddo record? Ecco che fine fanno le auto elettriche: proprietari disperati

La cosa inquietante e che lascia aperti molti dubbi è che altre auto della stella marca e modello hanno fatto la stessa fine. A ottobre un'altra Renault Zoe parcheggiata ha preso fuoco come documentato su Tiktok dall’account @debbie8524 con un video diventato virale sui social. Le immagini mostrano la compatta elettrica, fortunatamente isolata e con nessun altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze, incendiarsi dopo aver iniziato a produrre un denso fumo nero che fuoriesca dal portellone posteriore aperto, così com’è aperto anche il cofano anteriore. Alcuni secondi dopo la nube di fumo nero, arriva lo scoppio improvviso e il divampare delle fiamme, che manda in frantumi i finestrini, con il fuoco che si estende rapidamente divorando il veicolo e distruggendolo del tutto, mentre si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per domare le fiamme e spegnere l’incendio. E ancora: a Treviso a giugno è esplosa la batteria al litio di una Renault Zoe parcheggiata in un'autorimessa. Nessun ferito, ma ai Vigili del fuoco sono servite tre ore per spegnere l'incendio. Alla base del rogo c'era il surriscaldamento delle celle e l'aumento della temperatura interna.