Firenze, crolla il cantiere di un supermercato: 3 morti, si cercano i dispersi

16 febbraio 2024 a

a

a

Soccorritori alla ricerca dei dispersi, dopo che un grande cantiere a Firenze è crollato. L'incidente è avvenuto durante la realizzazione di un supermercato in via Mariti, nell'area dell'ex Panificio militare. Per ora la dinamica è ancora tutta da accertare, ma stando alle prime indiscrezioni avrebbe ceduto una trave di cemento poi crollata sul solaio. In particolare si sarebbe verificato un "importante crollo di uno dei piloni principali" nel cantiere.

Il bilancio è di tre operai morti, mentre risultano anche dei dispersi, almeno due. Sul posto quattro ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a estrarre vivi 3 operai. I feriti, di cui due gravi, sono stati portati all'ospedale di Careggi.

A riferirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Tre persone sono state estratte vive e trasportate al nostro ospedale di Careggi. Tutte le forze stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie del grave crollo in un cantiere avvenuto a Firenze. Ci sono purtroppo delle persone senza vita".