Le femministe ora se la prendono pure con Mozart e il Don Giovanni

Ora le femministe, in nome della caccia al patriarcato, se la prendono anche con Mozart e il Don Giovanni, Repubblica ieri 16 febbraio titolava “Processo a Don Giovanni: ma oggi è ancora possibile elencare le conquiste in un catalogo?”. Nell'articolo, scrive Costanza Cavalli su Libero, "si racconta della rilettura dell’opera di Mozart da parte del regista Mario Martone, spettacolo in scena al San Carlo di Napoli fino al 27 febbraio. Ennesimo episodio dell’isteria collettiva che trova maniaci ovunque". Ma noi "riusciamo a capire che Don Giovanni non è un esempio di moralità, davvero, senza bisogno di costruire una tribuna popolare che condanna le nefandezze del protagonista".

