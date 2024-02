Venezia, "nulla da dichiarare": le trovano 250mila euro in valigia

17 febbraio 2024 a

Un malloppo da 250mila euro: questo quanto è stato trovato nella valigia di una turista all'aeroporto Marco Polo a Venezia. Prima di andare verso l'uscita agli operatori avrebbe detto: "Non ho nulla da dichiarare". Gli addetti ai controlli, però, non le hanno creduto e hanno quindi preferito guardare in modo più approfondito i suoi bagagli a mano e da stiva. Ed è così che hanno scoperto la consistente somma di 249.210,20 euro in contanti e assegni. La donna è una cittadina di nazionalità greca che arrivava da Atene.

Dal momento che non era stata presentata la dichiarazione valutaria per le somme eccedenti i 10mila euro, si è ritenuto necessario sequestrare 130mila euro a garanzia della sanzione amministrativa pecuniaria che sarà erogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, poiché l'importo rinvenuto era superiore a 40mila euro, la passeggera non ha potuto avvalersi dell'oblazione immediata con pagamento di una sanzione ridotta. L'arresto è avvenuto grazie ai militari della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Uguale il sequestro, reso possibile dal lavoro sinergico della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fondamentale a fronte dell'aumento del traffico di passeggeri all'aeroporto veneziano per via dell'importante manifestazione "VicenzaOro".