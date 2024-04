Cortina, Monica precipita nel canalone per 300 metri: una morte atroce davanti agli amici

21 aprile 2024 a

a

a

Dramma al Sorapiss, a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno: è morta Monica Reginato, 55enne di Castelfranco. Una morte terribile, avvenuta ieri, sabato 20 aprile. L'escursionista infatti è caduta per trecento metri in un canalone, il tutto di fronte ai compagni che erano insieme a lei per l'escursione.

Secondo quanto si è appreso, qualcosa è andato storto quando la Reginato stava indossando i ramponi per la discesa nel canalone: è scivolata, dunque la caduta, fatale. Il tutto è avvenuto intorno alle 15.30 di sabato, quando i compagni di escursione hanno allertato il 118: erano in quattro e stavano risalendo la parte alta del canale con gli sci sulle spalle.

Sul posto, l'elisoccorso ha constato il decesso della sciatrice, che sarebbe morta sul colpo. I tre amici erano ovviamente sotto choc: la hanno vista scivolare con i loro occhi. Monica Reginato era una grande appassionata di montagna, lo dimostrano i suoi profili social, pieni delle immagini delle escursioni che scandivano il tempo libero dal negozio di famiglia in cui lavorava.

Alpinista esperta, faceva parte della scuola di alpinismo Cai "Le Torri" da ben 20 anni: faceva lezioni agli iscritti e aveva un ruolo di grande responsabilità, tanto che periodicamente frequentava corsi di aggiornamento sulle pratiche di autosoccorso in caso di valanga o caduta massi.

Era anche coordinatrice di Avventure nel Mondo e aveva alle spalle decine di viaggi, tra i quali un trekking sulle Ande in cui aveva camminato ed esplorato per decine e decine di chilometri. Infine, lo scialpinismo, altra grande passione a cui, negli ultimi anni, Monica aveva dedicato moltissimo tempo.