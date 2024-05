Fentanyl, in Italia è arrivata la droga degli zombie: come causa danni irreversibili

Claudia Osmetti 01 maggio 2024 a

a

a

L’Umbria. Tra Terni e Perugia, il Sert (cioè il Servizio per le tossicodipendenze) e quell’allarme: grave, gravissimo, che è il primo e sarebbe una doccia gelata se un mese fa il governo non avesse annunciato urbi et orbi la lotta senza quartiere all’uso improprio del fentanyl e, comunque, anche così, è una consolazione solo a metà. Non era mai successo in Italia: scatta, invece, per la prima volta, l’allerta fentanyl, che in un mondo ideale è giusto un analgesico molto potente (molto più della morfina), ma in quello reale, purtroppo, è la “droga degli zombie”, cento volte più devastante dell’eroina, tre volte più economico di un pezzo di cioccolata.