Giorgia Meloni, i "maranza" sfregiano i manifesti ed esultano: ecco il video

Sfregiato il manifesto elettorale di Giorgia Meloni con tanto di video, poi promosso nelle pagine legate ai giovani stranieri in Italia. Si tratta dell'ennesimo atto di vandalismo in vista delle Europee. A imbrattare il cartellone con del liquido bianco uno dei cosiddetti "maranza", un ragazzo di origine presumibilmente straniera. In sottofondo, la solita musica provocatoria dei trapper. I "maranza" sono in genere giovanissimi di seconda o terza generazione non ben disposti verso l'Italia e gli italiani e di solito autori di gesti provocatori fatti per raccogliere qualche like sui social.

Sotto al video che riprende quel gesto, condiviso nelle storie Instagram da un profilo legato al mondo dei "maranza", è comparsa anche la rivendicazione del vandalismo di Bologna, dove lo scorso 25 aprile sono stati dati alle fiamme i manifesti elettorali della presidente del Consiglio: "Noi alla manifestazione a Bologna li abbiamo capovolti o addirittura bruciati". Qualcuno, invece, è arrivato addirittura a insultare la Meloni: "La fascista maiala, la tr**a di 'Natiniaho'. Prima volta che vedo un maiala e un scimmia sono amici".

Giorgia Meloni, comunque, non è l'unica a essere finita nel mirino dei vandali. Nella giornata di ieri, sono stati presi di mira anche i cartelloni di un candidato della Lega, imbrattati con diverse minacce firmate con il marchio degli anarchici.